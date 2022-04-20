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Пожар на Тверской площади в центре Москвы ликвидирован

Елена Самойлова

Происшествия
Пожар на Тверской площади в центре Москвы ликвидирован
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Тверская улица, 6с2 Карта всех событий

Пожар в центре Москвы ликвидирован. Об этом в среду, 20 апреля, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

По словам собеседника «ВМ», возгорание на Тверской площади ликвидировано. По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание.

В свою очередь в пресс-службе МЧС по городу сообщили, что, по предварительным данным, людей в здании быть не должно.

— Дыма и огня на данный момент не наблюдается, сотрудники пожарно-спасательных подразделений все еще работают на месте. Информация уточняется, — заключили в пресс-службе МЧС.

По данным источника «ВМ», возгорание началось в фестивальном павильоне из дерева по адресу Тверская улица, дом 6, строение 2.

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