На Украине заявили о почти полной блокировке доступа к российским сайтам
Депутат украинской Рады Александр Федиенко заявил, что на Украине практически полностью заблокировали доступ к российским сайтам. Об этом он рассказал в среду, 20 апреля.
— Наши операторы, выполняя решение Национального координационного центра, который издал соответствующее распоряжение, заблокировали все киберпространство Российской Федерации, — сказал он в эфире телеканала «Украина 24».
Он добавил, что теперь украинцы не могут открыть какой-либо российский сайт, передает РИА Новости.
Недавно российский предприниматель Курбан Омаров, являющийся бывшим мужем телеведущей Ксении Бородиной, выступил с критикой относительно участия известной отечественной актрисы Татьяны Лазаревой в одном из шоу на украинском телевидении. В импровизационной телепередаче на одном из украинских телеканалов жена Михаила Шаца позволила себе нелицеприятные высказывания в адрес России и жителей страны.
11 марта стало известно, что иностранные хакеры взяли под контроль китайские компьютеры для совершения кибератак на Россию и Украину. По данным источников, в 87 процентах случаев целью атак была Россия.