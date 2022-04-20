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На Украине заявили о почти полной блокировке доступа к российским сайтам

Полина Долганова

В мире
На Украине заявили о почти полной блокировке доступа к российским сайтам
Фото: president.gov.ua

Депутат украинской Рады Александр Федиенко заявил, что на Украине практически полностью заблокировали доступ к российским сайтам. Об этом он рассказал в среду, 20 апреля.

— Наши операторы, выполняя решение Национального координационного центра, который издал соответствующее распоряжение, заблокировали все киберпространство Российской Федерации, — сказал он в эфире телеканала «Украина 24».

Он добавил, что теперь украинцы не могут открыть какой-либо российский сайт, передает РИА Новости.

Недавно российский предприниматель Курбан Омаров, являющийся бывшим мужем телеведущей Ксении Бородиной, выступил с критикой относительно участия известной отечественной актрисы Татьяны Лазаревой в одном из шоу на украинском телевидении. В импровизационной телепередаче на одном из украинских телеканалов жена Михаила Шаца позволила себе нелицеприятные высказывания в адрес России и жителей страны.

11 марта стало известно, что иностранные хакеры взяли под контроль китайские компьютеры для совершения кибератак на Россию и Украину. По данным источников, в 87 процентах случаев целью атак была Россия.

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