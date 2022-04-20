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HR-эксперт назвала самые востребованные профессии ближайшего будущего

Анна Михалюк

Общество
HR-эксперт назвала самые востребованные профессии ближайшего будущего
Кадр из сериала «Офис», 2005 год

Главный эксперт hh.ru по рынку труда Наталья Данина рассказала о том, какие профессии будут наиболее востребованы в ближайшее время в связи с введением санкций и изменениями в экономической сфере.

— Я бы точно выделила две категории, которые будут нужны. Во-первых, это все, что связано с IT, а во-вторых, это спрос на людей, которые умеют что-либо делать своими руками. Спрос на них был и до 24 февраля, и уровень зарплат был достаточно высокий. Тот же слесарь и в Москве, и в регионах, рукастый и с головой, мог иметь уровень дохода выше среднего. А сейчас на фоне того, что ремонтировать будет не из чего, запчастей не будет, ценность рукастых людей будет высокой. Сфера работы на государство также будет расширяться: на госслужбе количество вакансий не сократилось, а продолжает расти, — рассказала специалист в интервью для YouTube-канала RTVI.

По мнению эксперта, владельцы бизнеса в кризисный период будут более внимательно и гуманно относиться к своим работникам, чем раньше.

— Если в 2008 году людей увольняли целыми отделами, то в 2015–2016 году стало понятно, что так делать нельзя, и сценарии были другими. Рынок труда круглый, и после выравнивания ситуации у компаний возникает потребность в кадрах, а отзывы о них в случае массового увольнения работников будут отрицательными, — объяснила специалист.

О том, какие профессии предпочитают молодые специалисты, рассказал в беседе с «Вечерней Москвой» эксперт рынка труда, генеральный директор агентства по работе с брендом работодателя Changellenge Андрей Алясов.

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