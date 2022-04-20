Фото: Скриншот видео YouTube / War in Ukraine

Подразделения ВСУ покидают район Рубежного, Северодонецка и Лисичанска в ЛНР. Об этом в среду, 20 апреля, сообщил Луганскинформцентр в Telegram.

— Не буду говорить пока, где, что и как, чтобы не раскрывать оперативную обстановку тактическую. То есть очень большая надежда есть, что будет как по Кременной. Они просто ушли, и все, — рассказал военный, который находится в зоне боевых действий у Рубежного.

По его словам, военные из состава ВСУ продолжат сдаваться в руки миротворцев.

Согласно актуальной на 29 марта информации, 3018-я войсковая часть Четвертой бригады оперативного назначения Нацгвардии Украины потеряла убитыми 18 человек личного состава, 71 боец был ранен. Об этом в среду, 20 апреля, сообщили в Минобороны России.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позже в Минобороны Российской Федерации заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.