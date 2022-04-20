Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Подразделения ВСУ покидают район Рубежного, Северодонецка и Лисичанска

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Подразделения ВСУ покидают район Рубежного, Северодонецка и Лисичанска
Фото: Скриншот видео YouTube / War in Ukraine

Подразделения ВСУ покидают район Рубежного, Северодонецка и Лисичанска в ЛНР. Об этом в среду, 20 апреля, сообщил Луганскинформцентр в Telegram.

— Не буду говорить пока, где, что и как, чтобы не раскрывать оперативную обстановку тактическую. То есть очень большая надежда есть, что будет как по Кременной. Они просто ушли, и все, — рассказал военный, который находится в зоне боевых действий у Рубежного.

По его словам, военные из состава ВСУ продолжат сдаваться в руки миротворцев.

Согласно актуальной на 29 марта информации, 3018-я войсковая часть Четвертой бригады оперативного назначения Нацгвардии Украины потеряла убитыми 18 человек личного состава, 71 боец был ранен. Об этом в среду, 20 апреля, сообщили в Минобороны России.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позже в Минобороны Российской Федерации заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.

Читайте также:
Украина Спецоперации Армия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Антон Оленев
Антон Оленев

Единый стандарт помощи

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Все поправимо, пока есть время

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

О мой блог! Что-то пошло не так

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Настроились на светлое будущее

Филипп Ильяшенко
Филипп Ильяшенко

Наша бесценная жемчужина

Владимир Платонов
Владимир Платонов

Печатная отрасль держит удар

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Зачем-то учимся у дедушки-маразматика

Все мнения
О проекте