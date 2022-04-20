Эксперты оценили решение об увеличении авансирования по госконтрактам в столице

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Мэр Москвы Сергей Собянин поручил увеличить авансовые платежи по государственным контрактам. Эксперты положительно оценивают данное решение. Об этом в среду, 20 апреля, они рассказали изданию BMF.

— Большая доля авансирования позволит обеспечить для поставщиков и подрядчиков увеличение финансовой устойчивости и более широкую базу для финансово-хозяйственного маневра в рамках исполнения государственного контракта, — такое мнение высказал независимый экономист Андрей Бархота.

При этом генеральный директор IT-компании «Большая тройка» Артем Седов считает, что решение об увеличении авансирования контрактов станет отличной мерой поддержки бизнеса, а также позволит компаниям не брать заемные средства под большой процент, сообщает сайт BMF.ru.

Напомним, что органы исполнительной власти столицы и другие госзаказчики в 2022 году получат право авансировать платежи по контрактам на поставку товаров, оказание государственных услуг и выполнение работ до 100 процентов.

При этом заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов отметил, что новый порядок авансирования даст возможность способствовать выполнению госконтрактов, поддержит бизнес в нестабильной ситуации и обеспечит реализацию программ развития города.