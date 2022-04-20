Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

В МИД заявили, что Россия не планирует запрещать въезд иностранным журналистам

Полина Долганова

Общество
В МИД заявили, что Россия не планирует запрещать въезд иностранным журналистам
Фото: Администрация президента РФ

Россия не планирует запрещать иностранным журналистам приезжать в страну. Все запреты будут вводиться только в качестве ответных мер. Об этом в среду, 20 апреля, сообщил статс-секретарь и заместитель министра иностранных дел РФ Евгений Иванов.

— Будут приниматься какие-то ответные меры с учетом высылки наших журналистов из ряда стран. Но запрещать въезд иностранных журналистов — нет, — цитирует Иванова ТАСС.

До этого депутат украинской Рады Александр Федиенко заявил, что на Украине практически полностью заблокировали доступ к российским сайтам. Он добавил, что теперь украинцы не могут открыть какой-либо российский интернет-ресурс.

Некоторые страны начали вводить антироссийские санкции после действий России на международной арене. 24 февраля президент страны Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требовала незамедлительных действий.

Читайте также:
Журналисты Россия МИД РФ
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Антон Оленев
Антон Оленев

Единый стандарт помощи

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Все поправимо, пока есть время

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

О мой блог! Что-то пошло не так

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Настроились на светлое будущее

Филипп Ильяшенко
Филипп Ильяшенко

Наша бесценная жемчужина

Владимир Платонов
Владимир Платонов

Печатная отрасль держит удар

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Зачем-то учимся у дедушки-маразматика

Все мнения
О проекте