В МИД заявили, что Россия не планирует запрещать въезд иностранным журналистам

Фото: Администрация президента РФ

Россия не планирует запрещать иностранным журналистам приезжать в страну. Все запреты будут вводиться только в качестве ответных мер. Об этом в среду, 20 апреля, сообщил статс-секретарь и заместитель министра иностранных дел РФ Евгений Иванов.

— Будут приниматься какие-то ответные меры с учетом высылки наших журналистов из ряда стран. Но запрещать въезд иностранных журналистов — нет, — цитирует Иванова ТАСС.

До этого депутат украинской Рады Александр Федиенко заявил, что на Украине практически полностью заблокировали доступ к российским сайтам. Он добавил, что теперь украинцы не могут открыть какой-либо российский интернет-ресурс.

Некоторые страны начали вводить антироссийские санкции после действий России на международной арене. 24 февраля президент страны Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требовала незамедлительных действий.