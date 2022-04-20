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Замглавы МИД РФ заявил о работе над открытием посольств России в ЛДНР

Георгий Соланович

В мире
Замглавы МИД РФ заявил о работе над открытием посольств России в ЛДНР
Фото: МИД РФ

Работа по открытию посольств РФ в Донецкой и Луганской независимых республиках идет. Об этом в среду, 20 апреля, сообщил заместитель министра иностранных дел России Сергей Иванов.

— Работа ведется, заключаются соглашения соответствующие, — заявил он.

Даты открытия дипведомств Иванов не назвал, передают «Известия».

До этого президент РФ Владимир Путин прокомментировал ход спецоперации в Донбассе. По его словам, российская армия будет действовать последовательно и добьется нормализации жизни в Донбассе.

24 февраля Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позже в Минобороны Российской Федерации заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.

Согласно актуальной на 29 марта информации, 3018-я войсковая часть Четвертой бригады оперативного назначения Нацгвардии Украины потеряла убитыми 18 человек личного состава, 71 боец был ранен. Об этом в среду, 20 апреля, сообщили в Минобороны России.

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