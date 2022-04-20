Путин заявил, что спецоперация на Украине принесет мир в Донбасс
Сюжет:Ситуация в Донбассе
Президент России Владимир Путин в среду, 20 апреля, заявил, что спецоперация ВС РФ обязательно принесет мир в Донбасс.
Он также добавил, что российская армия будет действовать последовательно и добьется нормализации жизни в регионе.
Кроме того, Путин подчеркнул, что именно трагедия в Донбассе вынудила РФ начать спецоперацию на Украине.
— Все эти восемь лет там продолжались бомбежки, удары артиллерии, боевые действия. И, конечно, людям было очень-очень тяжело, — передает слова главы государства ТАСС.
В то же время в Крыму жизнь мирных граждан менялась только в лучшую сторону, заключил президент.
24 февраля Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позже в Минобороны Российской Федерации заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.