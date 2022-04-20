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Путин заявил, что спецоперация на Украине принесет мир в Донбасс

Георгий Соланович

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Политика
Путин заявил, что спецоперация на Украине принесет мир в Донбасс
Фото: Администрация президента РФ / Сергей Гунеев

Президент России Владимир Путин в среду, 20 апреля, заявил, что спецоперация ВС РФ обязательно принесет мир в Донбасс.

Он также добавил, что российская армия будет действовать последовательно и добьется нормализации жизни в регионе.

Кроме того, Путин подчеркнул, что именно трагедия в Донбассе вынудила РФ начать спецоперацию на Украине.

— Все эти восемь лет там продолжались бомбежки, удары артиллерии, боевые действия. И, конечно, людям было очень-очень тяжело, — передает слова главы государства ТАСС.

В то же время в Крыму жизнь мирных граждан менялась только в лучшую сторону, заключил президент.

24 февраля Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позже в Минобороны Российской Федерации заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.

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