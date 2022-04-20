Специалисты ДЗМ примут участие в II Всероссийском форуме «Педиатрия сегодня»

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В период с 21 по 23 апреля специалисты столичной педиатрической службы примут участие во II Всероссийском научно-практическом форуме «Педиатрия сегодня». Об этом в среду, 20 апреля, сообщила пресс-служба мероприятия.

— Название онлайн-форума «Педиатрия сегодня» отражает стремительное развитие педиатрии в московском здравоохранении. Мероприятие проходит уже во второй раз, и с прошлого года, мы успели накопить большой передовой опыт, которым мы считаем важным поделиться со всеми детскими врачами нашей страны, — рассказал главный педиатр Москвы Исмаил Османов.

Он отметил, что форум позволит охватить практически все аспекты педиатрии: от заболеваний респираторной системы, нервной системы и сердечно-сосудистых болезней до заболеваний органов мочевой системы, вопросов питания и вакцинации у детей. В 2022 году форум пройдет в онлайн-формате.

Также стало известно, что система поддержки принятия врачебных решений (СППВР) с момента своего внедрения помогла московским врачам, работающим в поликлиниках, поставить пять миллионов предварительных диагнозов. Данная технология позволяет значительно сократить время на постановку диагноза и повышает точность диагностики.