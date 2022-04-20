Москвичам назвали участки с затрудненным движением 20 апреля

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Россия, Москва, улица Сущёвский Вал Карта всех событий

В Москве 20 апреля на некоторых дорогах будут фиксироваться дорожные заторы. Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Так, в Центре организации дорожного движения (ЦОДД) оценили загруженность движения на шесть баллов. При этом в пиковое время ожидается от семи до восьми баллов.

Затруднения будут наблюдаться на участках ТТК, на улице Сущевский Вал, на 15-м и 76-м километрах внутренней стороны МКАД, а также на внешней стороне Химкинского моста, передает Дептранс Москвы.

18 апреля в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы сообщили, что в столице 25 апреля будет ограничено движение из-за проведения тренировки в рамках подготовки к празднованию 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Перекроют семь участков на центральных улицах города. Ограничение будет действовать с 21:00 до окончания мероприятия.

Перекрытие будет вводиться поэтапно. Ограничения продлятся до окончания мероприятия.