Первенство России по таврелям состоится 24 апреля в Москве

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Россия, Москва, улица 26 Бакинских Комиссаров, 12к2 Карта всех событий

XVII Первенство России по таврелям среди юношей и девушек состоится 24 апреля в Москве. Об этом «ВМ» сообщили в пресс-службе столичного департамента СМИ и рекламы в среду, 20 апреля.

— Я рад возможности представить вам русскую игру — русские шахматы. Судя по находкам археологов, эту игру придумали наши далекие предки. И сейчас, после веков забвения, она начинает вновь распространяться в России благодаря усилиям многих энтузиастов, — сказал многократный чемпиона мира по шахматам Анатолий Карпов.

В департаменте отметили, что таврели были признаны в России национальным видом спорта в 2017 году. В настоящее время дисциплина активно развивается и привлекает все больше новых игроков.

Для выявления уровня мастерства и повышения качества игры проводится ежегодный турнир — Первенство России по таврелям, он проходит среди юношей и девушек. Отмечается, что в этом году участники из трех возрастных групп будут состязаться в семи турах. Сильнейшие игроки страны будут выявлены по итогам соревнования.

31 марта в Центральном доме шахматиста имени Ботвинника состоялся третий межконфессиональный турнир по шахматам «Диалог религий». Состязание объединило 30 участников из столицы и других городов России.

Турнир собрал игроков разного уровня: кто-то играет здесь не первый год, а кто-то впервые участвует в соревновании. Среди дебютантов — лютеранка Елена Маркелова.

Она признается, что в шахматы играет с детства, но про межконфессиональный турнир услышала только в этом году — рассказали на богослужении в Кафедральном соборе святых Петра и Павла.