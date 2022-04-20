Астрологи назвали пять знаков зодиака, которые обожают делать ремонт
Астрологи перечислили пять знаков зодиака, которые обожают менять облик жилого пространства.
Овен
Представители этого знака предпочитают перемены, которые можно воплотить за вечер: перекрасить стену, повесить полку, сделать перестановку. Однако глобальных перемен они избегают.
Близнецы
Для Близнецов все вокруг должно быть гармоничным — от пола до посуды. Даже съемная квартира должна быть уютной, кроме того, они не желают обитать в доме, где имеются неисправности — их они либо починят сами, либо найдут другое место.
Дева
Рожденные под этим знаком люди не терпят даже незаметных недостатков в квартире. Если Дева решит перекрасить стены, то заодно обновит пол и потолок, чтобы ни одна деталь интерьера не выбивалась из общей картины.
Телец
Идеальное поле деятельности для Тельца — дача. Он больше склонен к наружным работам, а на свежем воздухе Телец сделает все в лучшем виде.
Водолей
Водолей предпочитает обустраивать дом по последнему слову техники: делать его экологичным, надежным и удобным. В таком пространстве представители этого знака чувствуют себя максимально комфортно, передает Пятый канал.
До этого астрологи составили пять пар знаков зодиака, которые рискуют расстаться из-за ремонта. Известно, что совместный ремонт является проверкой на прочность для любых отношений.