Астрологи назвали пять знаков зодиака, которые обожают делать ремонт

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Астрологи перечислили пять знаков зодиака, которые обожают менять облик жилого пространства.

Овен

Представители этого знака предпочитают перемены, которые можно воплотить за вечер: перекрасить стену, повесить полку, сделать перестановку. Однако глобальных перемен они избегают.

Близнецы

Для Близнецов все вокруг должно быть гармоничным — от пола до посуды. Даже съемная квартира должна быть уютной, кроме того, они не желают обитать в доме, где имеются неисправности — их они либо починят сами, либо найдут другое место.

Дева

Рожденные под этим знаком люди не терпят даже незаметных недостатков в квартире. Если Дева решит перекрасить стены, то заодно обновит пол и потолок, чтобы ни одна деталь интерьера не выбивалась из общей картины.

Телец

Идеальное поле деятельности для Тельца — дача. Он больше склонен к наружным работам, а на свежем воздухе Телец сделает все в лучшем виде.

Водолей

Водолей предпочитает обустраивать дом по последнему слову техники: делать его экологичным, надежным и удобным. В таком пространстве представители этого знака чувствуют себя максимально комфортно, передает Пятый канал.

До этого астрологи составили пять пар знаков зодиака, которые рискуют расстаться из-за ремонта. Известно, что совместный ремонт является проверкой на прочность для любых отношений.