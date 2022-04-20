Путин оценил возможность изменения позиции ЕС по отношению к России

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин заявил, что оснований для изменения позиции ЕС по отношению к России нет.

По его словам, Москва должна реализовывать собственную стратегию развития металлургии как на корпоративном уровне, так и на уровне государства. С учетом окружающей действительности и новых тенденций, нужно соответствующим образом изменять структуру производства и поставок российской металлургической продукции, передает слова Путина Nation News.

Также он отметил, что недружественные шаги ЕС по отношению к российским металлургам «приняты в угоду сиюминутным политическим интересам». Такой подход, считает он, ставит крест на связях и договоренностях, которые формировались долгие годы. Из-за этого теряются деловая репутация, взаимный интерес и экономическая эффективность, заключил лидер.

Недавно спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что «Европа привыкла беззаботно жить за счет России». Он отметил, что Евросоюзу нужно понять, что санкции против России незаконны а ЕС является не единственным потребителем российского газа. Кроме того, Европе еще придется возместить ущерб экономике России из-за санкционных мер.