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Путин оценил возможность изменения позиции ЕС по отношению к России

Антон Махов

В мире
Путин оценил возможность изменения позиции ЕС по отношению к России
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин заявил, что оснований для изменения позиции ЕС по отношению к России нет.

По его словам, Москва должна реализовывать собственную стратегию развития металлургии как на корпоративном уровне, так и на уровне государства. С учетом окружающей действительности и новых тенденций, нужно соответствующим образом изменять структуру производства и поставок российской металлургической продукции, передает слова Путина Nation News.

Также он отметил, что недружественные шаги ЕС по отношению к российским металлургам «приняты в угоду сиюминутным политическим интересам». Такой подход, считает он, ставит крест на связях и договоренностях, которые формировались долгие годы. Из-за этого теряются деловая репутация, взаимный интерес и экономическая эффективность, заключил лидер.

Недавно спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что «Европа привыкла беззаботно жить за счет России». Он отметил, что Евросоюзу нужно понять, что санкции против России незаконны а ЕС является не единственным потребителем российского газа. Кроме того, Европе еще придется возместить ущерб экономике России из-за санкционных мер.

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