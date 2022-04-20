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Захарова: Киев привлек около семи тысяч наемников из 63 стран

Антон Махов

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Ситуация в Донбассе
В мире
Захарова: Киев привлек около семи тысяч наемников из 63 стран
Фото: МИД РФ

Киев привлек около семи тысяч иностранных наемников с начала специальной военной операции. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в среду, 20 апреля.

— Коллективный Запад поддерживает украинских националистов, поддерживает не только оружием, но и просто кадрами, поставляя туда наемников — собственных, вскормленных в различных точках света экстремистов, — передает ее слова РИА Новости.

19 апреля зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что участвующим в боевых действиях на Украине иностранным наемникам придется ответить сполна за свои поступки, если они не сдадутся. Он особенно подчеркнул, что никаких добровольцев на Украине нет — это все иностранные наемники, на которых Женевская конвенция не распространяется.

Кроме того, Медведев заявил, что России стоит приготовиться к возможной агрессии со стороны НАТО. Очень важно, подчеркнул Медведев, продолжать обеспечивать страну самым современным вооружением. Он также заявил, что, несмотря на антироссийские санкции и настоящую экономическую войну, задушить экономику России и изолировать страну ни у кого не получится.

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