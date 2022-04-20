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Врач предупредила о негативных последствиях отказа от жирной пищи

Лейла Алиева

Сюжет: 

Еда
Общество
Врач предупредила о негативных последствиях отказа от жирной пищи
Фото: depositphotos

Врач ультразвуковой диагностики Полина Лаврова заявила, что отказ от жирной пищи может оказать крайне негативное влияние на состояние здоровья человека.

— Негативное влияние отказа от жирной пищи обусловлено особенностями работы желчного пузыря. Так, желчь участвует в процессах расщепления холестерина, содержащегося в жирах. Когда в организм не поступает жир, желчь перестает выполнять свою работу, в результате чего в желчном пузыре образуется осадок, — объяснила специалист.

В качестве примера она привела одного из своих пациентов, который решил сесть на жесткую диету. Однако через несколько месяцев тот начал жаловаться на боли в области живота.

После обследования выяснилось, что из-за отказа от жирной пищи в его желчном пузыре образовался двухсантиметровый камень. Медицинский специалист посоветовала составить сбалансированный рацион питания тем, кто хочет похудеть. И подчеркнула, что организму крайне необходимы как животные, так и растительные жиры, пишет ФАН.

До этого врач-диетолог, эндокринолог Полина Королева предупредила о недопустимости диеты с обезжиренным творогом. По ее словам, такая диета не является оптимальной из-за содержания в твороге жирорастворимых витаминов А и D, для усвоения которых необходимы жиры.

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