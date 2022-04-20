Репетитора и ее сожителя обвинили в растлении ученицы в Подмосковье

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Репетитор английского языка и ее сожитель совершили попытку растления 10-летнего ребенка в Подмосковье. Об этом сообщает издание «МК» в среду, 20 апреля.

По предварительным данным, 36-летняя женщина проводила занятие с 10-летним ребенком. После окончания урока девочка стала собираться домой, но в комнату зашел 37-летний сожитель педагога.

После этого он начал обнимать и гладить школьницу. Затем в помещение зашла репетитор, но она не стала помогать ребенку и тоже начала раздеваться.

Пара уложила девочку на кровать и легла рядом. Они начали облизывать девочку и трогать ее за интимные места.

Позже ребенку позвонила мама, но та ей не ответила. Затем мать перезвонила репетитору, и лишь тогда девочку отпустили.

Вернувшись домой, пострадавшая рассказала обо всем родителям. Ее отец вызвал полицию и в тот же день злоумышленников задержали правоохранительные органы, передает «МК».

15 апреля стало известно, что суд арестовал мужчину, насиловавшего несовершеннолетнюю дочь своей сожительницы. Ему выбрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.