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Рэпера A$AP Rocky задержали в Лос-Анджелесе

Лейла Алиева

В мире
Рэпера A$AP Rocky задержали в Лос-Анджелесе
Фото: The Come Up Show / CC BY 2.0

Полиция Лос-Анджелеса задержала рэпера A$AP Rocky по подозрению в ранении мужчины из пистолета.

Так, в ноябре 2021 года произошел конфликт между исполнителем и неизвестным мужчиной. В самый разгар ссоры рэпер достал пистолет и выстрелил в оппонента.

По данным правоохранителей, пострадавший получил легкое ранение и вскоре был выписан из больницы. Полиция вела расследование несколько месяцев и вышла на подозреваемого, которым оказался A$AP Rocky. На данный момент он арестован, пишет Telegram-канал Baza.

До этого сообщалось о том, что певица Рианна, которая в настоящее время ждет ребенка, рассталась со своим возлюбленным рэпером A$AP Rocky из-за измены музыканта. По его словам, Рианна уличила избранника в измене с дизайнером обуви Аминой Муадди.

При этом известно, что бренд Amina Muaddi горячо любим певицей. Пока официальных подтверждений расставания от звездной пары не поступало. Это не первый случай, когда A$AP Rocky подозревают в адюльтере. Да этого ходили слухи о его отношениях с подругой Рианны — певицей Megan Thee Stallion.

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