Москвичка получила сепсис и воспаление после визита к косметологу

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Девушка 15 апреля посетила в Москве косметологическую клинику, где получила травмы тела. Об этом стало известно в среду, 20 апреля.

В процессе проведения процедур девушка получила легкие повреждения тела. Однако, как уточняется, они привели к воспалению и сепсису.

По предварительным данным, причиной инцидента послужила неосмотрительность специалиста, выполнявшего процедуры, передает РЕН ТВ.

30 января в одной из столичных клиник умерла девушка. Во время процедуры по липосакции пациентке стало плохо.

Девушку пытались реанимировать, но у нее наступила клиническая смерть. После этого ее сразу доставили в больницу, но врачам не удалось спасти ей жизнь.

В декабре 2021 года женщина попала в реанимацию после пластической операции. Она пришла в клинику для проведения операции по липосакции. В ходе процедуры у нее остановилось дыхание.

Врачи клиники не смогли вывести пациентку из состояния наркоза. Девушке потребовалась искусственная вентиляция легких. Вскоре ее госпитализировали в отделение реанимации.