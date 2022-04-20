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Скорость транспорта в районе Комсомольской площади выросла после изменения схемы движения

Александр Афонин

Город
Скорость транспорта в районе Комсомольской площади выросла после изменения схемы движения
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков
Россия, Москва, Комсомольская площадь Карта всех событий

Скорость транспорта выросла на семь процентов в районе Комсомольской площади благодаря пересмотру схемы движения со стороны ЦОДД. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в среду, 20 апреля.

— Мы выполняем задачу мэра Москвы Сергея Собянина по улучшению движения в районе Комсомольской площади. Каждый день по площади проезжает 50 тысяч машин. Еще 600 тысяч пассажиров пользуются пересадочным узлом — крупнейшим в Москве, — рассказал заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

В пресс-службе отметили, что летом 2021 года ЦОДД пересмотрел организацию движения на данной площади. В результате на территории появились три новых пешеходных перехода, 25 навигационных щитов, новые зоны посадки и высадки пассажиров. Специалисты оборудовали и поворот на улицу Краснопрудная, которая разгрузилась на восемь процентов, передает агентство городских новостей «Москва».

20 апреля ЦОДД сообщил, что на 13 улицах Москвы будет организовано одностороннее движение. Решение принято с целью удобства разъезда на узких улицах.

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