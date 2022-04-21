Кадыров заявил о ликвидации в Попасной «титулованного» НАТО «укронациста»

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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил о ликвидации в населенном пункте Попасная, расположенном в Луганской народной республике «титулованного» инструкторами НАТО «укронациста» Геннадия Щербака.

По словам Кадырова, эту информацию сообщил ему помощник по силовому блоку Даниил Мартынов.

— Некий Щербак Геннадий Александрович, по мнению авторитетных западных военных ведомств, был чуть ли не героем фильмов боевиков, — написал глава Чечни в своем Telegram-канале.

Кадыров также напомнил, что украинским националистам множество раз уже предоставлялась возможность сложить оружие и сдаться в плен, однако сейчас этот «шанс безвозвратно упущен».

Накануне начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что украинская сторона саботировала процесс эвакуации мирного населения с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе.

Также, по его словам, также территорию предприятия не покинули украинские солдаты, радикалы и зарубежные наемники вновь не воспользовались возможностью сдаться в плен.