Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Представитель МИД РФ рассказал, когда закончится спецоперация России на Украине

Егор Провоторов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Представитель МИД РФ рассказал, когда закончится спецоперация России на Украине
Фото: МИД РФ

Специальная военная операция России на Украине будет завершена, когда угрозы из-за освоения этой страны блоком НАТО будут устранены. Об этом в четверг, 21 апреля, заявил директор второго департамента СНГ Министерства иностранных дел России Алексей Полищук.

По его словам, сказанным в интервью ТАСС, спецоперация завершится, как только будут выполнены ее задачи.

— В их числе защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины, а также устранение угроз России, исходивших с украинской территории из-за ее освоения странами НАТО, — подчеркнул российский дипломат.

Полищук также добавил, что специальная операция в настоящее время проходит в соответствии с намеченным планом, а все ее цели будут достигнуты.

В минувшую среду, 20 апреля, глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что город Рубежное на территории Луганской народной республики (ЛНР) перешел под окончательный контроль российских Вооруженных сил. По его словам, чеченские силовики крепко обосновались в городе и уже приступили к круглосуточной охране его жителей.

Читайте также:
Украина Спецоперации МИД РФ
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Переговоры в тупике

Антон Оленев
Антон Оленев

Единый стандарт помощи

Николай Вавилов
Николай Вавилов

Китайский друг лучше западных двух

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Все поправимо, пока есть время

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

О мой блог! Что-то пошло не так

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Настроились на светлое будущее

Филипп Ильяшенко
Филипп Ильяшенко

Наша бесценная жемчужина

Все мнения
О проекте