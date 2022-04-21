Представитель МИД РФ рассказал, когда закончится спецоперация России на Украине

Фото: МИД РФ

Специальная военная операция России на Украине будет завершена, когда угрозы из-за освоения этой страны блоком НАТО будут устранены. Об этом в четверг, 21 апреля, заявил директор второго департамента СНГ Министерства иностранных дел России Алексей Полищук.

По его словам, сказанным в интервью ТАСС, спецоперация завершится, как только будут выполнены ее задачи.

— В их числе защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины, а также устранение угроз России, исходивших с украинской территории из-за ее освоения странами НАТО, — подчеркнул российский дипломат.

Полищук также добавил, что специальная операция в настоящее время проходит в соответствии с намеченным планом, а все ее цели будут достигнуты.

В минувшую среду, 20 апреля, глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что город Рубежное на территории Луганской народной республики (ЛНР) перешел под окончательный контроль российских Вооруженных сил. По его словам, чеченские силовики крепко обосновались в городе и уже приступили к круглосуточной охране его жителей.