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Органы правопорядка в Берлине в настоящее время расследуют больше 200 дел, связанных с преступлениями против русскоязычных граждан на фоне спецоперации РФ на Украине. Об этом в минувшую среду, 20 апреля, написало немецкое издание Der Tagesspiegel со ссылкой на представителя правоохранительных органов столицы ФРГ.

По информации журналистов, с 24 февраля в Берлине заведено 206 дел. В первую очередь речь идет о порче имущества и оскорблениях. В то же время в некоторых случаях можно говорить о прямых актах насилия.

По состоянию на начало нынешнего месяца в немецкой столице было возбуждено пять дел за поддержку спецоперации России на Украине. В частности, речь идет о публичном использовании латинской буквы Z, которая стала символом поддержки действий российских военных, пишет ТАСС.

В минувший понедельник, 18 апреля, министр экономики, вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек признал зависимость страны от российского газа. Германия не намерена добывать сланцевый газ, так как это может привести к ухудшению экологии в стране. В этом ключе Берлин на данный момент не может отказаться от энергоресурсов РФ, подчеркнул министр.