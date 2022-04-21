Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Жителям и гостям столицы пообещали облачную и дождливую погоду 21 апреля

Егор Провоторов

Город
Жителям и гостям столицы пообещали облачную и дождливую погоду 21 апреля
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

В четверг, 21 апреля, Москву нагонит циклон, сформировавшийся над акваторией Черного моря. Погода в столичном регионе будет облачной и местами дождливой.

Город и область окажутся в зоне активного действия атмосферного фронта. Температура воздуха прогреется до 10 градусов выше нуля в Москве и до 12 — в Подмосковье. Ветер будет дуть с северо-востока, его скорость — 5-10 метров в секунду с порывами до 15.

Геомагнитный фон в этот четверг в столице ожидается спокойный с отдельными периодами неустойчивости.

— В целом температурный фон будет соответствовать норме, но при повышенной влажности воздуха, нехватке кислорода и северо-восточном ветре будет ощущаться дискомфорт, — подчеркнули авторы портала «Метеоновости».

Синоптики посоветовали работать над поддержанием иммунитета через правильный рацион питания с усиленным добавлением продуктов, изобилующих омега-жирами и витаминами. Также специалисты напомнили о пользе качественного сна.

Аналитики портала «Метеовести» ранее предупредили москвичей и гостей столицы о том, что 21 апреля в городе может выпасть до четверти месячного объема осадков.

Читайте также:
Подмосковье Москва Погода
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Переговоры в тупике

Антон Оленев
Антон Оленев

Единый стандарт помощи

Николай Вавилов
Николай Вавилов

Китайский друг лучше западных двух

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Все поправимо, пока есть время

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

О мой блог! Что-то пошло не так

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Настроились на светлое будущее

Филипп Ильяшенко
Филипп Ильяшенко

Наша бесценная жемчужина

Все мнения
О проекте