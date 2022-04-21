Москвичам пообещали облачную и дождливую погоду 21 апреля

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

В Москве и области стоит ожидать облачную погоду с умеренным дождем. Об этом в четверг, 21 апреля, сообщает Гидрометцентр России.

— Предстоящим днем будет облачно. Небольшой дождь, местами умеренный дождь. В Москве температура воздуха достигнет 8–10 градусов тепла, по области — до плюс 13 градусов. Ветер северо-восточный, восточный, 7–12 метров в секунду, — говорится в сообщении.

При этом синоптики добавили, что атмосферное давление в регионе будет держаться на уровне 751 миллиметра ртутного столба, сообщает сайт Гидрометцентра.

Также стало известно, что в четверг, 21 апреля, в Москве может выпасть до четверти месячного объема осадков.

Синоптики добавили, что температура днем не превысит десяти градусов тепла. По прогнозам специалистов, в Центральной России погода пойдет «на поправку» в пятницу, 22 апреля.

При этом научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, что погода в столичном регионе улучшится со вторника, 19 апреля.

По его словам, со следующей недели температурный режим вернется в нормальное климатическое состояние для этого времени года.