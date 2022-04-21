Жительниц Москвы научат добиваться поставленных целей

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«Техноград» на ВДНХ в рамках проекта «Мама онлайн» пригласил жительниц Москвы на бесплатные онлайн-курсы «Цель — ресурс — действие — результат: как прекратить бояться и начать действовать». Об этом в четверг, 21 апреля, сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы.

— Задача курса — научить самостоятельно корректировать свои цели и добиваться их. Слушательницы освоят принципы целеполагания, планирования, тайм-менеджмента. Они также узнают, откуда брать силы для реализации задуманного. В конце обучения каждая раскроет персональную формулу успеха, — заявил глава департамента предпринимательства и инновационного развития города Алексей Фурсин.

Так, на первом вебинаре, который начнется 25 апреля в 13:30, слушательницам объяснят основы целеполагания. Преподаватели научат москвичек определять персональные потребности и мотивы, а также формулировать вдохновляющие и достижимые цели. На официальном сайте мэра Москвы уточнили, что для участия в онлайн-курсе необходима предварительная регистрация.

В период с 21 по 29 апреля пройдет новый курс «Начни карьеру и бизнес по профессии бухгалтера на удаленке». Обучение даст возможность помочь будущим специалистам обобщить информацию о необходимых профильных навыках и компетенциях для дальнейшего знакомства с профессией.