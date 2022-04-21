«Сборная солянка»: в посольстве РФ заявили о бессмысленности санкций США

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Новые санкции Соединенных Штатов против России приобретают все более абсурдный характер и говорят об отчаянии американских властей из-за невозможности подчинить РФ своей воле. Такое мнение выразили в пресс-службе российского посольства в Вашингтоне.

В дипмиссии отметили, что санкции напоминают «сборную солянку» из того, что Штаты еще могут себе позволить.

В посольстве добавили, что санкции не помешают Вооруженным силам РФ выполнить свои задачи в рамках спецоперации на Украине.

— Местным правящим кругам стоило бы обратить внимание, что вместо ожидаемых ими потрясений в нашей стране антироссийские меры нанесут ущерб самим США, — цитирует заявление посольства ТАСС.

Недавно глава МИД России Сергей Лавров заявил, что страны Запада объявили в отношении России тотальную гибридную войну, как только Москва стала опираться на национальные интересы. По его словам, в эпоху международных договоренностей в рамках ОБСЕ в 1990–1991 годах основой были общечеловеческие ценности. Он подытожил, что все изменилось, как только Россия высказала свои оценки и стала ориентироваться на интересы нации.

Западные страны начали вводить антироссийские санкции после действий России на международной арене. 24 февраля президент страны Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требовала незамедлительных действий.