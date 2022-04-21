Индия отказалась принимать японские самолеты для доставки грузов беженцам с Украины

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Власти Индии отказались предоставить свои аэропорты для загрузки японских военно-транспортных самолетов, которые должны были доставлять помощь украинским беженцам. Об этом в четверг, 21 апреля, сообщили официальные источники.

Согласно официальному заявлению японских властей, отказ связан с недостатком координации.

Военные самолеты из Японии должны были использоваться для погрузки гуманитарных грузов в Индии и ОАЭ для доставки в Польшу и Румынию.

В результате твердого отказа со стороны Индии предоставить свои авиагавани, Япония будет вынуждена пересмотреть весь план отправки грузов, передает ТАСС.

7 апреля начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев рассказал о результатах доставки гуманитарной помощи на Украину. В пунктах сбора подготовлено 22,5 тысячи тонн. Со 2 марта удалось доставить 7489 тонн гуманитарных грузов.

Кроме того, недавно армия Россия доставила в один из населенных пунктов Черниговской области около семи тонн гуманитарного груза. В его состав входили консервы, овощи, крупы и детское питание.