Индия отказалась принимать японские самолеты для доставки грузов беженцам с Украины
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Власти Индии отказались предоставить свои аэропорты для загрузки японских военно-транспортных самолетов, которые должны были доставлять помощь украинским беженцам. Об этом в четверг, 21 апреля, сообщили официальные источники.
Согласно официальному заявлению японских властей, отказ связан с недостатком координации.
Военные самолеты из Японии должны были использоваться для погрузки гуманитарных грузов в Индии и ОАЭ для доставки в Польшу и Румынию.
В результате твердого отказа со стороны Индии предоставить свои авиагавани, Япония будет вынуждена пересмотреть весь план отправки грузов, передает ТАСС.
7 апреля начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев рассказал о результатах доставки гуманитарной помощи на Украину. В пунктах сбора подготовлено 22,5 тысячи тонн. Со 2 марта удалось доставить 7489 тонн гуманитарных грузов.
Кроме того, недавно армия Россия доставила в один из населенных пунктов Черниговской области около семи тонн гуманитарного груза. В его состав входили консервы, овощи, крупы и детское питание.