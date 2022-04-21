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Си Цзиньпин сравнил мир с лодкой и призвал не выбрасывать за борт ни одно государство

Полина Долганова

В мире
Си Цзиньпин сравнил мир с лодкой и призвал не выбрасывать за борт ни одно государство
Фото: Paul Kagame / CC BY-NC-ND 2.0

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что все государства мира должны будут преодолеть все предстоящие трудности и двигаться к светлому будущему.

— Все страны мира объединены единой судьбой, мы находимся в одной лодке, и нам предстоит, преодолевая страшные волны, двигаться к светлому будущему, — заявил китайский лидер.

Он добавил, что ни одну страну в сложившихся обстоятельствах нельзя «выбросить за борт в море».

Си Цзиньпин отметил, что сегодняшний мир напоминает сложную конструкцию, которая не сможет существовать без какой-либо «детали», передает Life.

До этого глава МИД Китая Ван И заявил, что утрата баланса в европейской безопасности стала первопричиной кризиса на Украине. По словам Ван И, в мире нужно заново выстроить эффективную систему безопасности, основываясь на принципах неделимости. Министр подчеркнул, что все стороны сложившегося конфликта должны способствовать мирным переговорам, а не раздувать огонь.

17 марта глава Госдепа Энтони Блинкен заявил, что президент Штатов Джо Байден в ходе телефонной беседы предупредил главу Китая о том, что Пекин будет нести ответственность в случае оказания поддержки Москве применительно к ситуации на Украине.

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