Свыше десяти килограммов мефедрона изъято из нарколаборатории в Подольске

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Россия, Московская область, Подольск, Гаражный проезд Карта всех событий

Полицейские изъяли 14 килограммов мефедрона из нарколаборатории в подмосковном Подольске. Об этом в четверг, 21 апреля, «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По ее словам, сначала появилась информация, что на территории областного города функционирует нарколаборатория. В ходе работ сотрудники МВД обнаружили лабораторию по производству наркотика в арендованном гаражном боксе, расположенном на Гаражном проезде.

— Согласно заключению эксперта ЭКЦ ГУ МВД России по Московской области изъятое кристаллообразное вещество содержит в своем составе наркотическое средство – мефедрон, общей массой более 14 килограммов, — рассказала представитель ведомства.

Там также было обнаружено шесть пластиковых ведер и 20 канистр с прозрачной жидкостью и кристаллообразным веществом, противогазы, весы, стеклянные сосуды, фильтры, компрессор и спецодежда.

По данному факту возбуждены уголовные дела по статьям «Приготовление к преступлению» и «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Задержанный 42-летний москвич заключен под стражу.

Помимо этого, стало известно, что полицейские изъяли более 80 килограммов мефедрона из нарколаборатории в Алтайском крае.