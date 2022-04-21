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Литва передала Украине партию дорогостоящих минометов

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Литва передала Украине партию дорогостоящих минометов
Фото: depositphotos

Литва направила на Украину партию тяжелых минометов. Об этом в четверг, 21 апреля, сообщил глава Минобороны страны Арвидас Анушаускас.

По его словам, Литва регулярно направляет на Украину вооружения и технику.

— Переданы не только ракетные системы Stinger, но и другое противовоздушное, противотанковое оружие, гранаты, пулеметы, автоматы, средства связи, — цитирует главу литовского оборонного ведомства телеканал «360».

До этого глава комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета Андрей Климов заявил, что помощь, которую страны Запада оказывают Украине, должна быть квалифицирована как соучастие НАТО в военных преступлениях. По его словам, российской армии необходимо «исключать попадание натовских военных грузов ради сохранения человеческих жизней».

15 апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ «начали войну еще раньше», так как украинская армия готовилась к столкновению с одной из самых многочисленных армий в мире. По словам украинского лидера, Киев не мог в одиночку подготовиться к спецоперации, поэтому стране понадобилась помощь.

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