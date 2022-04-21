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На территории больницы № 4 в Мариуполе найдены 26 погибших мирных жителей

Полина Долганова

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Ситуация в Донбассе
В мире
На территории больницы № 4 в Мариуполе найдены 26 погибших мирных жителей
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Эксперты ДНР нашли на территории больницы № 4 в Мариуполе останки 26 мирных граждан, которые погибли от обстрелов батальона «Азов». Об этом в четверг, 21 апреля, сообщили в представительстве Донецкой народной республики в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

В настоящее время на месте обнаружения останков работает опергруппа из военных экспертов, которую возглавляет руководитель представительства ДНР в СЦКК генерал-майор Руслан Якубов. Также в состав группы входят сотрудники Следственного комитета России, подытожили в представительстве.

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров рассказал, что предприятие «Азовсталь» в Мариуполе полностью перейдет под контроль российских вооруженных сил в четверг, 21 апреля. Он назвал эту информацию «радостной вестью». По словам Кадырова, завод перейдет под российский контроль «до или после обеда».

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позже в Минобороны Российской Федерации заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.

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