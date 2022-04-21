Референдум может пройти в освобожденных районах Харьковской области

Фото: Минобороны РФ

После стабилизации ситуации на освобожденных территориях Харьковской области может пройти референдум по теме политического будущего региона. Об этом в четверг, 21 апреля, сообщил начальник временной гражданской администрации региона Виталий Ганчев.

— Когда вся территория будет денацифицирована и освобождена, тогда будет принято решение о проведении, скорее всего, среди населения опроса, референдума. И далее будем принимать решение, — цитирует Ганчева РИА Новости.

Он также рассказал, что местные жители активно используют термин «новая Украина», говоря о стране, которая была освобождена от националистов.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позднее в Минобороны Российской Федерации заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.