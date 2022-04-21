Москвичи стали чаще обращаться к Москомархитектуре через сайт госуслуг

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Число заявок на государственные услуги, которые предоставляет Москомархитектура, увеличилось на 3 000 обращений в квартал. Об этом в четверг, 21 апреля, рассказала председатель Комитета по архитектуре и градостроительству Москвы Юлиана Княжевская.

— Рост показателей связан с двумя факторами. Первый — за последний год у нас появилась новая услуга по приемке результатов инженерных изысканий для размещений в информационной системе города. Второй связан с тем, что заявителям стало проще обращаться за самими услугами, — рассказала она.

Также глава столичного комитета отметила, что полный перевод услуг в электронный вид и оптимизация формы подачи документов помогли нарастить обороты еще сильнее.

В общей сложности за первые три месяца текущего года за предоставлением государственных услуг в Москомархитектуру обратились 13 695 раз. Это почти на 3 000 больше, чем за аналогичный период 2021 года, когда этот показатель составил 10 973, говорится в релизе.

Помимо этого, стало известно, что с помощью интернета жители столицы смогли записаться к медикам уже более 400 миллионов раз.

Из этого количества свыше 25 миллионов записей пришлось только на текущий год.