Минобороны показало работу РСЗО «Смерч» в ходе спецоперации на Украине
Сюжет:Ситуация в Донбассе
Министерство обороны РФ 21 апреля показало кадры, на которых расчеты РСЗО «Смерч» уничтожают военную технику и боеприпасы ВСУ на замаскированном аэродроме.
На видео можно рассмотреть процесс погрузки ракет, выход на позиции и сами пуски.
В оборонном ведомстве добавили, что после залпа установки оперативно переместились на новые позиции и продолжили выполнять свою работу.
В МО РФ подытожили, что российские РСЗО поражают вражеские цели «с ювелирной точностью», передает ТАСС.
Накануне сообщалось, что Вооруженные силы РФ за ночь с 19 на 20 апреля уничтожили 1053 военных объекта Украины.
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позже в Минобороны Российской Федерации заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.