Народный календарь. Как правильно вести себя в Страстную пятницу, 22 апреля

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Страстная, или Великая пятница — народно-христианский праздник. Его отмечают в пятницу перед Пасхой. Православная Церковь в этот день вспоминает распятие и смерть Иисуса Христа.

3 апреля 33 года, в ночь с четверга на пятницу, фарисеи решили казнить Иисуса Христа. Они арестовали его и привели к первосвященнику Анне. Он направил задержанного к Каиафе, руками которого хотел сделать зло. Там Спасителя унизили и осмеяли. Но Он смиренно перенес все плевки и пощечины.

Лживые свидетели, которых заранее выбрали из иудейской толпы, показали, что Иисус пообещал построить новый храм за три дня, если они разрушат уже имеющийся. Спаситель попытался объяснить, что Его слова неверно и слишком буквально поняли, а смысл извратили. Но Его грубо прервали, а толпа освистала. Когда же Иисус признал себя Истинным Сыном Божиим, Каиафа в знак протеста против богохульных речей разорвал на себе мантию. Спасителя приговорили к смерти через распятие.

В пятницу утром Иисуса доставили на суд римского префекта в Иудее Понтия Пилата. После общения с пленником он понял, что этот человек не несет угрозы государству и предложил отпустить. В то время был обычай в честь еврейской Пасхи миловать одного из приговоренных к смерти. Но фарисеи выбрали опасного разбойника и убийцу Варавву. Прокуратор поинтересовался, почему они хотят помиловать бандита вместо безобидного философа. Ему ответили, что Иисуса из Назарета нужно казнить, поскольку он считает себя сыном Господа.

В три часа дня Спасителя распяли на горе Голгофа. Спустя три часа на город спустилась тьма, и померкло солнце. Многие увидели это, прозрели и раскаялись.

В этот день Православная Церковь вспоминает о распятии Иисуса Христа, снятии его с креста и дальнейшем погребении. В три часа дня священники выносят из алтаря в центр храма плащаницу — полотно, на котором изображено тело Иисуса Христа в гробу. Молящиеся поклоняются перед ней. Вечером совершается служба, во время которой верующие стоят с зажженными свечами в руках. Плащаницу обносят вокруг храма. В этот день в церквях не звонят в колокола.

После службы прихожане не гасят зажженные свечи. Они приносят их домой и ставят перед иконами.

Страстная пятница приходится на последнюю неделю Великого поста. В этот день принято соблюдать особо строгий пост: нельзя употреблять пищу до выноса плащаницы в храме. После этого по церковному уставу разрешается только есть хлеб и пить воду.

Церковь запрещает в этот праздник работать по дому, петь, танцевать, веселиться, слушать музыку, сквернословить, богохульничать и чертыхаться. Нельзя шить, стирать, резать, вязать. Запрещается брать в руки топор и любой земледельческий инструмент.

Ночь на пятницу звездная, а утром ясный рассвет — к хорошему урожаю пшеницы.

Если в Страстную пятницу посадить петрушку и капусту, то урожай будет в два раза больше.

Испеченный в этот день хлеб считается лечебным.

Если в Страстную пятницу отлучить малыша от груди, то ребенок вырастет здоровым и сильным.

Кто веселится, поет и пляшет в этот день — тот весь год будет горевать.

Приметы погоды:

Если ком земли не рассыпается, то вспахивать почву рано, т.к. она ещё сырая. Если же земля рассыпается, то пришло время пахать.

Если погода к этому дню не установилась, то лето будет сухое.

Если в гнездах яиц меньше чем обычно, будет год неурожайным.

Одуванчик зацвел — наступила настоящая весна.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Народный календарь. Как правильно вести себя в Страстную пятницу, 22 апреля

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