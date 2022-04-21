Московские врачи вылечили от коронавируса 614 человек за сутки

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Московские медики за минувшие сутки вылечили 614 человек от коронавирусной инфекции. Об этом в четверг, 21 апреля, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в городе.

Так, всего от COVID-19 в столице вылечили более 2,5 миллиона пациентов. За последние 24 часа в городе выявили 616 новых случаев коронавируса. Госпитализированными оказались 152 жителей города.

При этом к аппаратам ИВЛ подключено 103 москвича, скончались от заболевания 18 граждан, у всех был получен положительный результат тестов на ковид, отмечается в Telegram-канале «Оперштаб Москвы».

Фото: Оперштаб Москвы

Говорить об окончании пандемии коронавируса в России можно будет только при отсутствии новых случаев заражения инфекцией в стране. Такое мнение высказал заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов. По его словам, если в РФ будет регистрироваться периодичность заболевания COVID-19, то можно будет переносить коронавирусную инфекцию в разряд сезонных заболеваний.