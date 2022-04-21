Россия призвала власти Британии проявить милосердие и перестать снабжать Киев оружием

Фото: МИД РФ

Российская сторона призывает власти Великобритании проявить милосердие к украинцам и перестать поставлять Киеву оружие. Об этом в четверг, 21 апреля, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

— Чем больше Лондон поставляет на Украину вооружений, тем больше погибает граждан этой страны. Хотя Би-би-си британцам об этом никогда не расскажет, — написала Захарова в своем Telegram.

Она добавила, что российская армия с уважением относится к британским наемникам, попавшим в плен в Донбассе.

Накануне член палаты лордов Питер Рикеттс заявил, что вопрос обмена попавших в Донбассе в плен британцев на украинского политика Виктора Медведчука является сложной дилеммой для британского правительства.

16 апреля супруга украинского политика, главы партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука Оксана Марченко предложила родственникам двух наемников из Великобритании, которые были взяты в плен российской армией, обратиться к британскому премьер-министру Борису Джонсону с просьбой повлиять на украинскую власть и обменять их на ее мужа. В своем обращении Марченко обратилась к близким наемников Эйдена Эслина и Шона Пиннера.