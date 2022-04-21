Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Мособлдума предложила в 20 раз увеличить штраф за переход ж/д путей в неположенном месте

Антон Махов

Общество
Мособлдума предложила в 20 раз увеличить штраф за переход ж/д путей в неположенном месте
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Московская областная дума предложила увеличить штраф за переход железнодорожных путей в неположенных местах в 20 раз. Такую инициативу депутаты решили направить в кабмин в четверг, 21 апреля, в ходе заседания регионального парламента.

— Комитет предлагает принять на заседании думы соответствующий проект постановления и направить законодательную инициативу в правительство Российской Федерации для получения официального отзыва. Прошу поддержать, — заявил председатель комитета Мособлдумы по транспортно-дорожному комплексу и информационным технологиям Олег Гаджиев, передает агентство городских новостей «Москва».

Инициативу объяснили заботой о безопасности граждан. Изменения в КоАП намерены внести из-за высокого уровня травматизма населения на железных дорогах и других объектах транспортной инфраструктуры.

Недавно сообщалось, что скутеристов, велосипедистов и пешеходов могут начать штрафовать за нарушения правил дорожного движения на основании фото с камер на дорогах.

Безопасность Железные дороги Штрафы
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Поддерживаем бизнес льготами

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Переговоры в тупике

Антон Оленев
Антон Оленев

Единый стандарт помощи

Николай Вавилов
Николай Вавилов

Китайский друг лучше западных двух

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Все поправимо, пока есть время

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

О мой блог! Что-то пошло не так

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Настроились на светлое будущее

Все мнения
О проекте