Мособлдума предложила в 20 раз увеличить штраф за переход ж/д путей в неположенном месте

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Московская областная дума предложила увеличить штраф за переход железнодорожных путей в неположенных местах в 20 раз. Такую инициативу депутаты решили направить в кабмин в четверг, 21 апреля, в ходе заседания регионального парламента.

— Комитет предлагает принять на заседании думы соответствующий проект постановления и направить законодательную инициативу в правительство Российской Федерации для получения официального отзыва. Прошу поддержать, — заявил председатель комитета Мособлдумы по транспортно-дорожному комплексу и информационным технологиям Олег Гаджиев, передает агентство городских новостей «Москва».

Инициативу объяснили заботой о безопасности граждан. Изменения в КоАП намерены внести из-за высокого уровня травматизма населения на железных дорогах и других объектах транспортной инфраструктуры.

Недавно сообщалось, что скутеристов, велосипедистов и пешеходов могут начать штрафовать за нарушения правил дорожного движения на основании фото с камер на дорогах.