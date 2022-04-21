Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

«У меня праздник каждый день»: Волочкова рассказала, как отметит Пасху

Анастасия Колоскова

Общество
«У меня праздник каждый день»: Волочкова рассказала, как отметит Пасху
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Российская балерина Анастасия Волочкова рассказала, как проведет праздник Пасхи, который в этом году православные отмечают 24 апреля.

Артистка назвала себя верующим человеком, который чтит традиции, однако не соблюдает их слишком строго. На Пасху балерина планирует сходить в храм, чтобы помолиться. Она отметила, что посещает богослужения «постоянно», не только по праздникам.

По словам Волочковой, куличи она не печет сама, так как она и духовка — «совершенно разные вещи». Традиционные пасхальные угощения ей обычно дарят, однако балерина угощает ими других, позволяя себе лишь белок от яиц.

— Я скучный пассажир для готовки, для Пасхи, для праздников. У меня праздник каждый день! — написала она в соцсетях.

Артистка уточнила, что в первую очередь будет готовиться к своему спектаклю, который состоится в Красногорске через день после Светлого Христова Воскресения, пишет Life.ru.

Недавно фанаты Анастасии Волочковой высмеяли приму за ее публикацию в социальных сетях. Артистка выложила фотографию с места встречи с ее бывшим возлюбленным Олегом.

Читайте также:
Праздники Анастасия Волочкова Пасха
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Поддерживаем бизнес льготами

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Переговоры в тупике

Антон Оленев
Антон Оленев

Единый стандарт помощи

Николай Вавилов
Николай Вавилов

Китайский друг лучше западных двух

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Все поправимо, пока есть время

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

О мой блог! Что-то пошло не так

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Настроились на светлое будущее

Все мнения
О проекте