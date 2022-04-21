Зятя, облившего тещу кислотой на востоке Москвы, задержали

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Россия, Москва, Погонный проезд Карта всех событий

Мужчина плеснул теще кислотой в лицо, решив отомстить за конфликт. Вскоре после этого его задержали. Об этом в четверг, 21 апреля, «Вечерней Москве» сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по городу полковник внутренней службы Владимир Васенин.

По его словам, инцидент произошел в квартире на первом этаже дома в Погонном проезде. С улицы злоумышленник через окно плеснул в лицо спящей женщине какой-то жидкостью, затем убежал. Пострадавшую госпитализировали, у нее диагностированы серьезные ожоги лица и тела.

Вскоре полицейские задержали 37-летнего подозреваемого на Измайловском Валу. Он оказался зятем женщины. Незадолго до произошедшего родственники поссорились, поэтому он решил таким образом отомстить теще.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью».

Также 21 апреля стало известно, что пассажирке зажало ногу дверьми электрички на Ярославском вокзале. Она не смогла освободиться самостоятельно и состав протащил женщину по перрону.