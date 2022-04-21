Джонни Депп рассказал о суицидальных наклонностях бывшей жены

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Эмбер Херд неоднократно угрожала свести счеты с жизнью в период ее замужества за Джонни Деппом во время ссор между супругами. Об это заявил сам актер во время заседания суда.

По словам 58-летнего Деппа, после того, как он пытался завести речь о расставании его бывшая жена заявляла, что «убьет себя». Кроме того актер утверждает, что Херд препятствовала его попытка уйти и угрожала причинить себе вред.

— Много раз, когда я пытался уйти, она останавливала меня у лифта с охранниками, плакала, кричала: «Я не могу жить без тебя. Я умру!» — приводит слова звезды «Газета.Ru»

Депп также вспомнил, что его бывшая супруга могла выйти в одной ночной рубашке на парковку возле дома, где кричала, пытаясь его остановить, и преследовала актера.

В апреле этого года Джонни Депп подал иск к бывшей жене Эмбер Херд, которую обвинил в том, что она оклеветала его, заявив в интервью 2018 года изданию Washington Post, что стала жертвой домашнего насилия.

Летом прошлого года Джонни Депп выиграл суд у бывшей жены Эмбер Херд в деле на семь миллионов долларов. Херд должна была направить на благотворительность полученные от Деппа после развода семь миллионов долларов. Нью-йоркский суд обязал Американский союз гражданских свобод обнародовать документы, которые подтверждают пожертвования со стороны актрисы.

Джонни Депп и Эмбер Херд поженились в 2014 году, но в 2017-м актеры расстались и со скандалом развелись.

После расставания Херд обвинила Деппа в домашнем насилии и многочисленных избиениях. Однако актер подал иск о клевете и заявил, что все улики против него были сфабрикованы, а жена ему изменяла не один раз.