Новый дом по реновации построят на севере Москвы в 2022 году

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Дом по программе реновации на Клязьминской улице, владение 28а, достроят в этом году. Об этом в четверг, 21 апреля, сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Данная новостройка представляет собой односекционное здание, ее строят по индивидуальному проекту. Фасад будет облицован металлическими кассетами белого и серого цветов.

Здание будет оборудовано подземной парковкой, она будет располагаться под внутренним двором, передает официальный сайт мэра Москвы. Дом рассчитан на 140 квартир: 30 из них будут однокомнатными, 100 — двухкомнатными, а 10 — трехкомнатными.

Три квартиры в доме оборудуют для жильцов со специальными потребностями, в них будет установлено оборудование по стандартам реновации. Первый этаж здания будет нежилым: там смогут разместиться магазины, кафе и другое. Помимо этого, придомовую территорию озеленят и благоустроят.

До этого стало известно, что новый жилой дом по программе реновации в Войковском районе столицы облицуют искусственным камнем.