Десять любительских велогонок пройдут в Москве и Подмосковье в 2022 году

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Семь шоссейных велогонок и три кольцевых заезда для спортсменов-любителей состоятся в Москве и области с мая по сентябрь. Об этом в четверг, 21 апреля, сообщили в пресс-службе национальной Ассоциации любителей и ветеранов велоспорта.

Так, 21 мая пройдет открытие гоночного сезона, он начнется с велогонки «Садовое кольцо». Участникам представят на выбор несколько протяженностей маршрута — до 47 и до 109 километров.

На следующий день в «Крылатском» состоится индивидуальная гонка с раздельным стартом «Крылатские холмы». Маршрут проложен по уникальной велотрассе, созданной специально к Олимпиаде-1980.

Также велозаезды пройдут и в подмосковных городах: Верее, Бородине, Сергиевом Посаде и Коломне. Перед участием каждый гонщик получит стартовый пакет с личным номером, чип для электронного учета результата, доступ в раздевалки и камеры хранения, питание, напитки, а также медицинскую страховку.

Кроме того, веломарафон на 100 километров стартует из «Лужников» 17 сентября, его участники смогут выбрать между групповой гонкой и заездом. Лидеры марафона получат памятные медали, а самые быстрые гонщики — специальные призы от партнеров мероприятия.

До этого в пресс-службе мэра и правительства Москвы сообщили, что в 2022 году в столице запланировано четыре велофестиваля.