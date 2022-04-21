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Семилетний мальчик потерялся во время велопрогулки в Москве

Елена Самойлова

Происшествия
Семилетний мальчик потерялся во время велопрогулки в Москве
Велосипед из коллекции Алексея Мосина / Фото: из личного архива
Россия, Москва, улица Кулакова Карта всех событий

Семилетний мальчик потерялся во время прогулки в столице. Об этом в четверг, 21 апреля, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по городу.

По данным ведомства, в дежурную часть поступила информация о пропаже ребенка. Описание внешности мальчика было передано патрульным экипажам, находящимся недалеко от места, где его видели в последний раз.

Спустя десять минут сотрудники вневедомственной охраны заметили схожего по приметам мальчика на улице Кулакова. По словам ребенка, он увлекся ездой на велосипеде и заблудился, поэтому у него не получилось вернуться.

Правоохранители отвезли мальчика в отдел полиции, где его ждала взволнованная мать.

В конце марта в Москве полицейские нашли потерявших друг друга братьев и передали их родителям.

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