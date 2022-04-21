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Британия запретила ввоз икры, серебра и деревянных изделий из России

Евгений Белоусов

В мире
Британия запретила ввоз икры, серебра и деревянных изделий из России
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Правительство Великобритании расширило список российских товаров, на которые распространяются ограничения и запрет на импорт. Под запрет попали икра, изделия из дерева и серебро. Об этом сообщили пресс-службы Минфина и Министерства внешней торговли Соединенного Королевства в четверг, 21 апреля.

По словам британского министра внешней торговли Энн-Мари Тревельян, новые ограничения должны усилить экономическую изоляцию России.

— Мы также на 35 процентных пунктов повысим тарифы на продукцию из России и Белоруссии стоимостью около 130 миллионов фунтов стерлингов, включая алмазы и каучук, — передает сообщение министерств ТАСС.

Европейский союз в пятницу, 8 апреля, утвердил новый пакет санкционных мер, направленных против России. В качестве санкционных мер предлагается запретить импорт российского угля с конца лета 2022 года, наложить запреты на доступ российских кораблей в европейские порты и на грузовое транспортное сообщение с РФ и Белоруссией. Кроме того, Европа запрещает поставлять Москве авиационное топливо, сложную электронику и программное обеспечение. Из России в свою очередь нельзя будет поставлять древесину, цемент, удобрения и алкоголь.

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