Полицейские по горячим следам задержали подозреваемого в угоне на Юго-Востоке Москвы

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Сотрудники патрульно-постовой службы полиции задержали злоумышленника, подозреваемого в угоне автомобиля в районе Некрасовка, сообщает пресс-служба УВД по ЮВАО города Москвы.

Транспортное средство было угнано после того, как потерпевший завел двигатель и поднялся в квартиру, чтобы отвести собаку домой после прогулки. По возвращению на улицу автомобиля на месте не оказалось. Мужчина сразу же обратился в правоохранительные органы.

В ходе проверочных мероприятий сотрудники органов правопорядка в течение часа после инцидента задержали подозреваемого на одной из соседних улиц. Им оказался ранее судимый 30-летний мужчина.

В настоящий момент автомобиль возвращен законному владельцу. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, он находится под подпиской о невыезде. По закону угонщику может грозить до пяти лет лишения свободы.

Накануне правоохранители задержали двоих мужчин на улице Лобачевского в российской столице по подозрению в угоне иномарки и незаконном хранении оружия и боеприпасов.