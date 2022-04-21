В МО РФ рассказали о провокации ВСУ в Николаевской области

Бойцы народной милиции, только что освободившие шахтерский поселок Степное, приветствуют земляка из соседнего подразделения. Бронемашина дончан украшена литерами Z — символами спецоперации по денацификации Украины / Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Украинские власти организовали в Николаевской области провокацию, в ходе которой боевики территориальной обороны грабили местное население с использованием автомобилей со знаком Z, сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

— По указанию командования ВСУ специалисты информационно-психологических операций провели постановочную съемку "актов мародерства", совершенных якобы российскими военнослужащими в отношении мирных граждан, — подчеркнул российский генерал.

По его словам, члены 191-го батальона 123-й бригады Вооруженных сил Украины показно и демонстративно грабили частные жилые дома и снимали свои действия на мобильные устройства. Инциденты зафиксированы в поселке городского типа Воскресенское, пишет РИА Новости.

Представитель МО РФ подчеркнул, что российское ведомство заранее предупреждает западные страны о том, что это очередной фейк киевского режима. Его, по данным Мизинцева, в скором времени попытаются распространить через аффилированные западные СМИ.

Накануне, 20 апреля, сообщалось, что киевский режим сорвал гуманитарную операцию России на заводе «Азовсталь» в Мариуполе.