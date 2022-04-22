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В Пентагоне заявили о попытках выйти на связь с Россией по военной линии

Егор Провоторов

В мире
В Пентагоне заявили о попытках выйти на связь с Россией по военной линии
Фото: defense.gov

Американское оборонное ведомство на постоянной основе предпринимает попытки связаться с российскими коллегами, однако все они не приводят к успеху, заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби на брифинге для журналистов в минувший четверг, 21 апреля.

Так он попытался доказать свою точку зрения об отсутствии зависимости между антироссийскими санкциями и коммуникацией между двумя государствами в военной сфере. По словам представителя Пентагона, сейчас наступил как раз тот момент, когда военные Соединенных Штатов обязаны проводить переговоры с коллегами из России.

Кирби заметил, что на протяжении нескольких недель Вашингтон пытается выйти на связь с Москвой по военной линии, однако в России, по его словам, «не заинтересованы» в этом, пишет газета «Известия».

Накануне официальный представитель Пентагона признал свою ошибку в заявлении о поставках военной помощи Украине. Ранее он заявлял, что союзники отправляют в Киев самолеты в сборе, однако спустя сутки извинился за свою оплошность в заявлении. Кирби уточнил, что западные партнеры поставляют на Украину лишь запчасти для боевых воздушных суден.

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