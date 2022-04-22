Экономист Колташов: США хотят максимально нажиться на ситуации вокруг Украины

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Соединенные Штаты намерены максимально нажиться на ситуации вокруг Украины. Чтобы пополнить свои запасы финансовых средств, она «выкачивает» из Европы как можно больше денег, фактически реализуя «план Маршалла наоборот». Это грозит миру серьезными проблемами, уверен экономист Василий Колташов.

Специалист напомнил, что на территории Евразии Штаты поддерживают только в Европе. Пока ЕС выполняет поставленные американцами задачи, пока США выкачивают из этих стран деньги. Перспективы европейской экономики в настоящий момент не внушают оптимизма, поэтому инвесторы уже переводят деньги из евро в доллар.

— Так Штаты уже получили сотни миллиардов долларов. Странно, что европейские политики этого не замечают или не хотят замечать. Как говорят, Бог лишил разума, — отметил Колташов в интервью агентству «Прайм».

По словам экономиста, на этом фоне в Европе может произойти резкая вспышка антиамериканских настроений. При этом волнения возможны и в самих Штатах на фоне выборов 2024 года, на которых может победить экстраординарный кандидат вроде Дональда Трампа.

Накануне стало известно, что евро становится все менее устойчивой валютой. Такое мнение в четверг, 21 апреля, высказал бывший главный экономист Deutsche Bank Томас Майер.