Полковник США в отставке рассказал о провале политики Байдена на Украине

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Президент Соединенных Штатов Джо Байден допустил серьезный провал в политике в отношении Украины. Об этом в своей колонке для газеты The Washington Post рассказал полковник армии США в отставке Уэс Мартин.

По мнению специалиста, американский лидер попытался предотвратить конфликт на Украине дипломатией — и не смог. Своими выпадами в адрес президента России Владимира Путина Байден «сплотил российские элиты».

— Ни один гражданин России не смирится с тем, чтобы главный враг его государства внушал ему, какой может быть власть в его стране, а какой нет, — подчеркнул офицер в отставке.

Мартин посетовал на то, что сейчас американская администрация пытается сжечь все мосты для диалога с Россией вместо того, чтобы поддерживать возможные каналы связи.

По словам полковника, конфликты на Украине и в Афганистане не являются единственными причинами падения рейтинга Байдена. Американцев не впечатляет его опыт во внешней политике, пишет РИА Новости. Также популярности американскому лидеру не добавляют рекордная инфляция и быстрый рост цен на топливо и газ.

В среду, 20 апреля, выяснилось, что президент США отказался от поездки в Киев из-за ограниченных возможностей Штатов касательно участия в конфликте на Украине.